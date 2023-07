Turismo, Conflavoro “Errori previsioni meteo mettono in crisi settore” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Gli albergatori e le aziende turistiche di Conflavoro Pmi lanciano l’allarme: gli errori sempre più frequenti dei siti internet e delle società che offrono previsioni meteorologiche mettono in crisi il settore nel periodo più importante dell’anno. “Questi errori – spiega Corrado Della Vista, delegato nazionale Conflavoro Pmi al settore Turismo – hanno un impatto diretto sull’affluenza dei turisti nelle località, generando conseguenze negative per gli operatori e per l’economia locale”. “E’ fondamentale sottolineare come una previsione meteorologica errata per il fine settimana possa determinare una significativa diminuzione di visitatori in una determinata località. D’altra parte – evidenzia Della Vista – se le previsioni si rivelano corrette e il sole splende, si verificherà un’elevata disponibilità di posti letto vacanti, mettendo gli operatori del settore in serie difficoltà economica”. “Bisogna riconoscere l’urgenza di affrontare la questione e migliorare l’affidabilità delle previsioni meteorologiche. Come Conflavoro Pmi – aggiunge il presidente nazionale dell’associazione, Roberto Capobianco – siamo impegnati per far sì che vengano attivate politiche volte a risolvere questo problema, promuovendo una maggiore precisione nelle previsioni e una migliore comunicazione tra le società meteorologiche e gli operatori del settore”. Le aziende del turismo associate a Conflavoro Pmi invitano pertanto le istituzioni, le società meteorologiche e tutte le parti interessate a collaborare in modo sinergico per ridurre al minimo gli errori nelle previsioni meteorologiche, in modo da garantire un turismo sostenibile e prospero per tutte le destinazioni.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it