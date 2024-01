Turismo, Bocca "Concorrenza serrata, investire sempre di più" - Tuttoggi.info

FIRENZE (ITALPRESS) – “Noi abbiamo appena terminato un anno 2023 che è stato un anno positivo per il turismo in Italia, soprattutto per le città d’arte, in particolar modo per Firenze. Ovviamente la concorrenza si fa sempre più serrata, quindi gli alberghi italiani hanno sempre più bisogno di investire perché bisogna tenere il passo con la concorrenza internazionale. Io dico sempre che non basta chiamarsi Italia per attirare turismo”. Lo ha detto Bernabò Bocca, presidente Federalberghi e Fondazione CR Firenze, a margine dell’evento “Missione Turismo. Come investire in innovazione e progetti sostenibili per un settore chiave del Paese” organizzato con Intesa Sanpaolo a Firenze. “Noi sicuramente siamo fortunati perché operiamo nel turismo in una città e in un Paese meraviglioso, ma dobbiamo sempre di più investire all’interno delle nostre strutture, Intesa Sanpaolo su questo ci è sempre stata vicina e continuerà a starci vicina”, ha aggiunto Bocca.

xb8/fsc/gtr