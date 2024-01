Turismo, Barrese "Va elevato il livello, pronti a investire ancora" - Tuttoggi.info

FIRENZE (ITALPRESS) – Nel turismo “abbiamo già investito moltissimo. Negli ultimi anni abbiamo erogato oltre otto miliardi ed è il motivo per cui siamo pronti a darne dieci nei prossimi”. Lo ha annunciato Stefano Barrese, Responsabile Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, a margine dell’evento “Missione Turismo. Come investire in innovazione e progetti sostenibili per un settore chiave del Paese” organizzato con Federalberghi a Firenze. Il turismo “sicuramente è un settore rilevante – ha aggiunto Barrese -, ha dato una spinta importante nella ripresa post Covid, e sicuramente questo è continuato anche nell’anno in corso. Sono certo che sicuramente in questo, per l’ennesima volta, tutto il mondo dell’accoglienza, parte alberghiera e mondo dei ristoranti, sicuramente avrà fatto la sua parte. Noi vogliamo giocare un ruolo significativo”.

