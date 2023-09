ROMA (ITALPRESS) – Anche nel mese di agosto l’Italia è una meta turistica attrattiva. Il paese, infatti, secondo quanto riferisce il ministero del Turismo, con il 43% mantiene la sua posizione come seconda destinazione preferita in Europa per tasso di prenotazione delle strutture ricettive presenti sulle piattaforme online. In linea con la stagione, le mete più gettonate sono le località lacuali, balneari e montane.

fsc/gtr