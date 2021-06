Turismo, accordo di cooperazione tra San Marino e Grecia - Tuttoggi

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Il segretario di Stato per il Turismo di San Marino Federico Pedini Amati ha siglato ad Atene un Accordo di cooperazione con il ministro del Turismo greco Haris Theocharis come programmato nell’incontro bilaterale dello scorso marzo.

L’accordo prevede il rafforzamento della cooperazione in ambito turistico riconoscendone l’importanza strategica per entrambi i Paesi, in particolare verte su cooperazione istituzionale, scambio di informazioni e know how, investimenti, promozione e cooperazione nell’ambito delle organizzazioni internazionali.

Il segretario di Stato ha partecipato anche all’Assemblea regionale Europa dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) delle Nazioni Unite accompagnato dal focal point UNWTO per San Marino Mauro Maiani. L’assemblea prevedeva, fra le altre attività, anche le elezioni per il rinnovo del Consiglio Esecutivo dell’UNWTO.

“San Marino e Grecia sono Nazioni che fanno del turismo un asset strategico. Oggi ad Atene abbiamo rinnovato, ancora una volta, i sentimenti di amicizia fra i due Paesi e abbiamo dato seguito agli intenti firmando un accordo di cooperazione internazionale che ritengo di altissimo livello – ha detto Pedini Amati -. Ora l’auspicio è che la collaborazione, regolamentata da questo accordo, porti in tempi brevi risulati importanti per San Marino e Grecia. Devo ringraziare il Ministro del Turismo greco Haris Theocharis perchè fin da subito si è dimostrato volenteroso di collaborare instaurando un rapporto di stima e vera amicizia”.

