Turismo, a Paciano dopo gli ombrelli arriva il “vicolo delle caramelle” - Tuttoggi

“Vieni a prendere un gelato a Paciano, passeggia tra le vie del centro storico e avrai delle sorprese”. Questo l’invito che Pro Loco e Comune lanciano per l’estate 2020 a residenti, visitatori e turisti.

Dopo l’idea vincente della “via degli ombrelli” (una strada completamente decorata con ombrelli che accompagnano il visitatore) allestita per il 2° anno consecutivo, la Pro Loco di Paciano si fa promotrice di un’altra iniziativa.

E’ quella de “Il vicolo delle caramelle”, un vicolo riempito con caramelle “volanti” che decoreranno ulteriormente il centro storico, tra i borghi più belli d’Italia.

Una iniziativa che da sabato prossimo farà incuriosire i visitatori e magari potrebbe essere una buona scusa per fermarsi a cena oppure a degustare un buon gelato.

Accanto a ciò, Pro Loco e Amministrazione Comunale per l’estate in corso propongono anche “Cream and Dream”: tutti i mercoledì, venerdì e sabato gli ospiti potranno andare a Paciano, visitare la via degli “ombrelli” ed il vicolo delle “caramelle”, degustare un buon gelato artigianale e immergersi in qualche attività di intrattenimento, rigorosamente a distanza.

Tutto questo a partire da sabato 11 luglio fino a sabato 5 settembre.

“In questo periodo storico – dichiara Luca Dini, vice sindaco di Paciano – ci sembra un buon modo, in linea con le attuali normative, per accogliere coloro che vorranno raggiungere il nostro paese. Il nostro obiettivo, come dice il titolo dell’iniziativa, è quello di “addolcire e far sognare” (Cream and Dream) il turista o chiunque altro voglia passare qualche ora a Paciano.

Naturalmente riprenderà anche “il Caffè Sospeso”, una iniziativa in cui i cittadini lasciano un caffè pagato per i turisti che arrivano in visita nel nostro piccolo borgo storico”.

“Siamo soddisfatti di esserci anche quest’anno – commenta il vicepresidente della Pro Loco Elisa Parrini – vista la situazione attuale che stiamo vivendo. Speriamo di poter offrire soprattutto ai pacianesi e a chiunque voglia passare per qui una serata spensierata in compagnia e in totale sicurezza”.