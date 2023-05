Tuoro in cammino con Ant: passeggiata solidale con vista lago

Appuntamento domenica 21 maggio nel pomeriggio

Il borgo di Tuoro sul Trasimeno in cammino con ANT. Domenica 21 maggio torna la passeggiata solidale con vista lago, pensata per riscoprire le tradizioni contadine e sostenere il servizio di assistenza medico-specialistica domiciliare ai pazienti oncologici del territorio.

Passeggiata per famiglie

L’evento, voluto dall’attivo gruppo di volontari ANT, fa parte degli appuntamenti per il 45esimo della Fondazione e si presenta come una passeggiata pomeridiana perfetta anche per famiglie con bambini. Il percorso è semplice e accessibile a tutti: si snoda dal centro storico di Tuoro attraverso le strade di campagna per complessivi 4 km.

La partenza e il percorso

La partenza è fissata per le ore 16.30 da Piazza Municipio. Poi via alla scoperta dei meravigliosi scorci sul lago Trasimeno e sull’isola Maggiore, fra soste culturali, intermezzi storici e qualche assaggio di prodotti tipici del territorio. Lungo il cammino sono previste varie pause. La prima presso la famiglia Marioli che racconterà la storia della Chiesa di San Bartolomeo. Poi si proseguirà fino a una delle piazzole del percorso annibalico dove, fra i legionari della Legio I Taurus, sarà possibile ascoltare una ricostruzione della battaglia di Annibale del 217 a.C., per poi arrivare all’aia contadina di casa Bandoli e gustare un momento conviviale con prodotti tipici del territorio. Per partecipare a quest’ultima parte del programma è necessario prenotare entro il 18 maggio. E’ prevista una donazione minima di 15 euro, mentre è gratuito per i bambini fino a 6 anni.

Chi ha collaborato

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Tuoro, il sostegno della Misericordia, la collaborazione di Avis, Aido, CIS e altre associazioni del territorio. La Misericordia di Tuoro con le sue auto seguirà l’intero percorso e garantirà supporto alle persone che si dovessero trovare in difficoltà. Al termine del momento conviviale la Misericordia metterà a disposizione un servizio navetta verso il centro di Tuoro. Per informazioni e prenotazione contattare i numeri 333 2229958 (Stefania), 348 3150317 (Francesca) o 342 7662550 (Tiziana).