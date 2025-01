(Adnkronos) –

Un cittadino italiano è stato ucciso nella sua abitazione a Sousse, in Tunisia. La Farnesina lo ha confermato all’Adnkronos. L’ambasciata italiana a Tunisi, ha aggiunto la Farnesina, si è ”attivata fin da subito” ed ”è in contatto con la famiglia per assisterla nelle procedure per il rimpatrio della salma in Italia”.

Il nostro connazionale non risultava iscritto all’Aire, sottolinea il ministero.