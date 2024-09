Tumori, la vita oltre il cancro al seno nella docuserie 'Distances' - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – C’è vita al di là del cancro. Perché chi soffre di un tumore al seno non è la sua malattia, ma resta una persona con desideri, emozioni e tanta voglia di futuro. E’ il messaggio di ‘Distances. La vita va avanti, più lontano’, una docuserie che racconta il percorso di 6 donne con un cancro al seno, realizzata nell’ambito della campagna ‘E’ tempo di vita’ con cui Novartis vuole fornire “supporto emotivo, informativo e pratico alle pazienti con l’obiettivo di migliorare il loro benessere complessivo”. La serie sarà presentata alla Festa del Cinema di Roma, ma in occasione dell’Ottobre rosa il trailer è disponibile da oggi sul sito https://www.etempodivita.it/distances, per offrire “uno sguardo profondo non solo sull’impatto della malattia – spiega una nota – ma anche sulle sfide emotive e psicologiche che queste donne affrontano quotidianamente”.

“Grazie ai progressi della ricerca scientifica e all’innovazione nel campo farmaceutico – ricorda Novartis – le pazienti possono ora contare su una prospettiva di vita più lunga e su una qualità della vita sensibilmente migliore”. Per questo “la docuserie ‘Distances’ lancia un messaggio potente: il tumore al seno non definisce queste donne, ma rappresenta solo una parte della loro storia. Ecco perché, con questa serie, Novartis rinnova il suo impegno nel sostenere le donne non solo come pazienti, ma come persone, accompagnandole lungo tutto il loro percorso contro il tumore al seno. Un sostegno che si manifesta non solo attraverso trattamenti innovativi, ma anche con un approccio globale al loro benessere, che include iniziative di sensibilizzazione e servizi di supporto psicosociale”.

“Attraverso Distances – dichiara il regista Bruno Palma – abbiamo voluto dare uno spazio autentico alle emozioni e alle storie di queste donne. E’ un viaggio di scoperta e di crescita personale, un percorso che mostra come la vita trovi sempre una strada, anche di fronte a ostacoli apparentemente insormontabili. E’ una serie che vuole ispirare e creare un dialogo sincero su temi spesso difficili da affrontare. Il nostro obiettivo è ispirare le donne che stanno affrontando il tumore al seno, farle sentire meno sole nel loro cammino e promuovere una conversazione autentica con chi le circonda – famiglie, amici e società – su temi spesso difficili da affrontare, ma fondamentali per comprendere davvero cosa significhi vivere con la malattia”. La docuserie – si legge nella nota – sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il 22 ottobre e contestualmente sul sito https://www.etempodivita.it/distances, con 2 episodi rilasciati mensilmente. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina ufficiale della serie sul sito o seguire ‘Distances’ sui social per aggiornamenti e contenuti esclusivi.