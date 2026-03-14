Tumori, la Liguria lancia l'Open Week. Nicolò "La prevenzione è un investimento" - Tuttoggi.info





GENOVA (ITALPRESS) – La Liguria punta sulla prevenzione sanitaria ad accesso libero e gratuito come modello e investimento per il futuro. Dopo la nascita del progetto “Donna in Salute – Open Week-end 2026”, il programma dedicato alla salute femminile, che per tutto il mese di marzo offre a Genova visite e consulenze gratuite senza prenotazione e ad accesso diretto, prende il via anche un’iniziativa dedicata alla prevenzione maschile. È stato presentato “Uomo in Salute – Open Week-end 2026”, un progetto pensato per sensibilizzare gli uomini sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione urologica.

“La prevenzione non è un costo ma un investimento”, afferma l’assessore regionale alla Salute, Massimo Nicolò.

(ITALPRESS).