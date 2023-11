Tumore pancreas, Carrara "Pazienti chiedono cure eque e specializzate" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “L’accompagnamento dei pazienti è fondamentale. Quello che chiedono è l’equità delle cure. La cosa importante è che venganoassistiti in un centro ad alta specializzazione per le malattie del pancreas e soprattutto che vengano presi in carico da un consulto multidisciplinare”. Lo dice Silvia Carrara, responsabile del Programma di Ecoendoscopia Humanitas e presidente dell’Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas (AISP), a margine della presentazione del progetto “Tulipani per la Ricerca”.

