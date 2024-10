Tumore al fegato, la Sicilia all'avanguardia. In arrivo la Liver Unit - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – Sicilia all’avanguardia nella cura dell’epatocarcinoma, il più frequente tumore primitivo del fegato e terza causa di morte per neoplasia nel mondo. L’Isola – prima regione in Italia a costituire una Rete assistenziale integrata sul territorio, con i centri Hub e Spoke, con una certificazione da parte di un ente esterno – è pronta a far partire, dal 2025, la Liver Unit. Se ne è parlato durante un incontro promosso a Palermo dal Policlinico di Palermo e da AZ Salute, supplemento di biomedicina e sanità del Giornale di Sicilia.

