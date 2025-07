Tsunami, North Dakota in tilt per falso allarme: Oceano è a 2700 km... - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Non c’è allerta tsunami in North Dakota. E non è una sorpresa, considerando che Fargo, capitale dello stato, si trova a 1700 miglia dall’Oceano Pacifico, circa 2700 chilometri. Tra il North Dakota e l’Oceano ci sono il Montana, l’Idaho, lo stato di Washington. Nessuno ha emesso allerta tsunami. Su google, però, a quanto pare si sono moltiplicate le ricerche sull’allarme inesistente.

In North Dakota, alla fine, il servizio meteo è stato costretto a diffondere una nota per chiarire che non ci sarebbe stato nessuno tsunami su Fargo: “Non c’è alcun rischio di impatto di tsunami nel North Dakota. Se vi trovate in una zona costiera a rischio, consultate il sito tsunami.gov per informazioni aggiornate e contattate le autorità locali per eventuali ordini di evacuazione”.