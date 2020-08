Tsa, nuova campagna “Trasimeno Plastic Free”

Tsa ripropone la campagna “Trasimeno Plastic Free”. Alla Rocca di Castiglione del Lago, nell’ambito della manifestazione Trasimeno Blues, giovani operatori hanno distribuito borracce di alluminio e informazioni sulla campagna.

La campagna “Trasimeno Plastic Free”

La campagna, rilanciata da Tsa a luglio dello scorso anno, ha come obiettivo la riduzione dell’uso degli imballaggi e della plastica usa e getta. Ogni anno, infatti, almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani, con gravi conseguenze sulla vita marina e terrestre. Si tratta soprattutto di oggetti monouso come bottiglie per l’acqua, stoviglie e sacchetti: il loro utilizzo dura solo pochi minuti, l’impatto che hanno sull’ecosistema per sempre.

L’informativa di Tsa a residenti e turisti

Tsa attraverso la campagna vuole informare cittadini e turisti, attraverso dei comunicatori ambientali, sull’uso consapevole della plastica anche attraverso l’utilizzo della borraccia brandizzata che viene regalata a tutti quelli che decideranno di partecipare ad un divertente gioco social. Per affrontare l’emergenza della plastica c’è bisogno del contributo di tutti e Tsa vuole agire in prima linea nel coinvolgimento dei cittadini.

Impegnati uffici e dipendenti Tsa

La campagna ha coinvolto anche gli uffici e i dipendenti Tsa che, nell’ultimo periodo, si sono adeguati agli standard plastic free promossi dalla campagna. Per questo, negli uffici, sono stati installati erogatori di acqua potabile che serve a riempire le borracce dei dipendenti, diminuendo così il consumo di bottiglie usa e getta.

Coinvolti Castiglione, Magione e Passignano

L’iniziativa anticipa la campagna di miglioramento del servizio di raccolta che nei prossimi mesi interesserà i Comuni di Castiglione del Lago, Magione e Passignano sul Trasimeno.

Informazioni e aggiornamenti si potranno trovare sulla pagina Facebook “TSA – Trasimeno Servizi Aziendali”, per mezzo della quale l’azienda dialoga quotidianamente con gli utenti in maniera diretta e trasparente.