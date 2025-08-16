 Trump: "Vladimir, ci vediamo presto". E Putin lo invita a Mosca - Tuttoggi.info
Trump: "Vladimir, ci vediamo presto". E Putin lo invita a Mosca

Trump: “Vladimir, ci vediamo presto”. E Putin lo invita a Mosca

Sab, 16/08/2025 - 03:03

(Adnkronos) – Vladimir Putin invita Donald Trump a Mosca. Il presidente americano appare sorpreso dalle parole del presidente russo, dopo l’incontro in Alaska, e ‘accetta con riserva’. 

 

“Vorrei ringraziarti… e probabilmente ci rivedremo molto presto. Grazie mille, Vladimir”, ha detto Trump chiudendo la sua dichiarazione. “La prossima volta, a Mosca”, la replica di Putin in inglese. “Questo è interessante – il commento di Trump -. Non so, sarei criticato. Potrebbe succedere, grazie mille, Vladimir”. 

