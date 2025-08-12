Trump “Valuto causa contro presidente Fed Powell” - Tuttoggi.info

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Dondal Trump, “sta valutando” la possibilità di intentare una causa contro il governatore della Banca centrale americana (Fed), Jerome Powell. “Jerome ‘Troppo tardì Powell deve abbassare il tasso subito”, ha scritto Trump sul social Truth. “Il danno che ha fatto arrivando sempre troppo tardi è incalcolabile. Fortunatamente, l’economia è così positiva che abbiamo superato Powell e il suo compiacente Consiglio di amministrazione. Sto però valutando l’idea di avviare una causa legale importante contro Powell a causa del lavoro orribile e palesemente incompetente che ha svolto nella gestione della costruzione degli edifici della Fed. Tre miliardi di dollari per un lavoro che sarebbe dovuto costare 50 milioni di dollari. Non va bene!”, ha proseguito il capo della Casa Bianca.

-Foto Ipa Agency-