Trump, telefonata con Putin prima di incontro con Zelensky: il precedente disastroso per Kiev - Tuttoggi.info

Donald Trump incontra Volodymyr Zelensky ma prima parla con Vladimir Putin. Una sequenza già vista, con effetti disastrosi per il presidente ucraino. Zelensky, a febbraio 2025, è stato ricevuto dal presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. Trump, poche ore prima, aveva avuto un colloquio telefonico con il presidente russo. L’incontro con Zelensky sfociò in una rissa verbale, con il presidente ucraino sostanzialmente cacciato dallo Studio Ovale. Lo strappo è stato ricucito nei mesi successivi, Trump e Zelensky hanno avuto nuovi incontri, anche alla Casa Bianca.

Il copione di oggi, però, autorizza Kiev ad affrontare il meeting di Mar-a-Lago con qualche timore, visti i precedenti. Non passa inosservato, se si esamina il quadro complessivo, nemmeno il video che documenta l’arrivo di Zelensky a Miami. Ad accogliere il presidente ucraino non c’è nessun membro di alto livello dell’amministrazione americana, nessun tipo di cerimoniale.

La telefonata Trump-Putin rappresenta un elemento che il presidente ucraino non può ovviamente trascurare anche perché – come dice Mosca – la conversazione è avvenuta su iniziativa del presidente americano. Il colloquio, definito “amichevole e produttivo” dalla Russia, è durato 1 ora e 15 minuti. Il Cremlino lascia filtrare elementi che possono parzialmente minare la strategia di Zelensky. “Putin e Trump condividono in generale opinioni simili sul fatto che un cessate il fuoco temporaneo porterebbe solo a prolungare il conflitto in Ucraina”, afferma Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino. Zelensky, invece, propone un cessate il fuoco immediato e, in prospettiva, una tregua di almeno 60 giorni per organizzare un referendum che consenta alla popolazione ucraina di esprimersi sull’eventuale piano di pace.

“Trump ha ammesso che il conflitto ucraino si è rivelato il più difficile per lui. Il Presidente degli Stati Uniti ha ascoltato attentamente le valutazioni russe nell’ottica di raggiungere un accordo. Putin ha evidenziato l’importanza di continuare a basarsi sulle intese raggiunte ad Anchorage”, nel vertice del 15 agosto in Alaska. Trump e Putin, secondo il Cremlino, si sentiranno nuovamente dopo l’incontro tra il presidente americano e Zelensky.

