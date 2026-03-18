Trump svela la malattia di un deputato, oncologi: "Messaggio pericoloso da condannare" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Le parole di Donald Trump sulla malattia di un deputato ‘in fase terminale’ si commentano da sole. Si tratta di un comportamento spiacevole e squalificante, sia sul piano umano sia su quello della comunicazione”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Di Maio, presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dopo le dichiarazioni del presidente Usa sul repubblicano Neal Dunn, 73 anni, la cui condizione clinica – finora mai resa pubblica – è stata svelata dallo stesso Trump durante un incontro alla Casa Bianca, nel pieno della crisi in Medio Oriente. “E’ un malato terminale, potrebbe morire entro giugno”, è la frase del presidente che rimbalza sui media. “Avevo bisogno del suo voto”, è il pensiero confessato da Trump pensando agli equilibri della maggioranza.

“L’interessato non aveva reso nota la propria situazione clinica, la malattia e la prognosi, come è suo pieno diritto”, sottolinea Di Maio che è professore ordinario di Oncologia medica all’università di Torino e direttore di Oncologia medica presso l’Aou Città della Salute e della Scienza. “La comunicazione di una malattia spetta esclusivamente al paziente”, precisa lo specialista: parlare in “termini così cinici anche dell’aspettativa di vita di una persona con un cancro è sconcertante”, osserva.

Di Maio critica in particolare l’uso dell’espressione ‘malato terminale’, definendola “un pessimo e pericoloso messaggio”, perché “rischia di far percepire la persona come se non fosse più utile alla società”. “Se una persona non è più in grado di svolgere il proprio lavoro per settimane o mesi, deve essere lei stessa a spiegarne le ragioni – aggiunge – In questo caso non è mancato solo il garbo istituzionale, ma anche il rispetto e la buona educazione”. Infine, “rendere pubblica la condizione di un paziente senza il suo consenso è un gesto di un cinismo inaccettabile, è stata violata la dignità della persona. E’ qualcosa che va condannato con fermezza”, conclude il presidente Aiom.