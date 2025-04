Trump, stato di salute "eccellente": cosa dice l'ultimo check up - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Lo stato di salute del presidente americano “è eccellente”. Lo ha assicurato il medico della Casa Bianca Sean Barbadella, dopo la valutazione del check up – il primo da quando è tornato alla presidenza – condotto da Donald Trump venerdì al Walter Reed Hospital di Washington.

“Il Presidente Trump gode di un’eccellente salute fisica e cognitiva ed è pienamente in grado di svolgere le funzioni di comandante in capo e capo di Stato”, si legge nel referto del medico condiviso dalla Casa Bianca. Nel dettaglio, il 78enne leader può contare su “robuste funzioni cardiache, polmonari, neurologiche”, si legge nel report. Il documento rivela che Trump si è sottoposto ad una colonscopia a luglio 2024: l’esame ha evidenziato diverticolite e un polipo benigno, per questo è stato raccomandato un nuovo controllo analogo nel 2027.

“Sto benissimo”, ha detto Trump venerdì lasciando Washington per il consueto test in Florida. “Ho fatto un test cognitivo e ho azzeccato tutte le risposte”, ha aggiunto.