Trump si sente già nominato dal GOP, nonostante i guai giudiziari - Tuttoggi.info

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Trump gioca in “casa” della FOX e si mostra sicuro non solo della vittoria in Iowa ma della nomination repubblicana annunciando di aver scelto già chi sarà il suo – o meglio la sua – vice-presidente, anche se non può farne ancora il nome… Intanto però il giorno dopo si ritrova in un’aula di Tribunale accusato di frode fiscale: rischia di dover pagare centinaia di milioni allo Stato di New York. Per lui è tutta “una caccia alle streghe”, una persecuzione politica, ma con una multa così salata rischiano di andare a secco anche le finanze della sua campagna elettorale? Probabile che basti a Trump continuare a definirsi un “perseguitato” per fargli arrivare dai supporter MAGA un’altra valanga di donazioni…

