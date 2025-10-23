 Trump, show in conferenza stampa: "Tu zitto, sei senza speranza" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Trump, show in conferenza stampa: “Tu zitto, sei senza speranza”

tecnical

Trump, show in conferenza stampa: “Tu zitto, sei senza speranza”

Gio, 23/10/2025 - 23:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
La conferenza stampa di Donald Trump diventa uno show. Il presidente degli Stati Uniti parla alla Casa Bianca, il tema è la sicurezza interna e la lotta ai trafficanti provenienti dal Venezuela. Trump è il mattatore dell’evento, a cui partecipano il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, il procuratore generale Pam Bondi e il segretario alla Sicurezza interna, Kristi Noem. 

 

Lo ‘spettacolo’ di Trump comincia quando un giornalista, nel tentativo di porre una domanda, va in difficoltà: la voce vacilla, c’è qualche problema. “Sta bene?”, chiede Trump. “Lo stiamo perdendo. Qui abbiamo un ottimo soccorso medico”, dice il presidente, innescando le risate della platea. 

 

Il pezzo forte del presidente sono le stoccate ai giornalisti ‘poco graditi’, che alla Casa Bianca rappresentano network e giornali identificati come ‘fake news’. Un giornalista prova a inserirsi per porre una domanda, ma viene stroncato da Trump: “No, lui no. E’ senza speranza”. E giù risate. 

 

Arriva il turno di una giornalista in prima fila. “Sì, capelli rossi. Splendidi capelli rossi”, dice il presidente cedendo la parola alla cronista che ringrazia: “Lo dirò al mio parrucchiere, sarà felicissimo”.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!