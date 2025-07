Trump, sei mesi alla Casa Bianca: "Ho rilanciato gli Stati Uniti" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Donald Trump celebra i primi sei mesi del suo secondo mandato da presidente degli Stati Uniti. Oggi, domenica 20 luglio, il tycoon ha voluto fare il punto con un post su Truth: “Sei mesi non sono un periodo lungo per rilanciare completamente un Paese”, ha scritto a sei mesi esatti dal suo ritorno alla Casa Bianca, datato 20 gennaio, “che sono apprezzati come uno dei periodi più importanti di ogni presidenza”.

“Abbiamo fatto un sacco di cose buone e grandi, compreso mettere fine a diverse guerre di Paesi non legati a noi se non per questioni commerciali e, in certi casi, per amicizia”, ha aggiunto Trump, “un anno fa il Paese era morte, senza quasi speranza di ripresa – ha concluso – ora gli Usa sono il Paese più popolare e rispettato del mondo”.