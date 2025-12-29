 Trump: "Netanyahu è eroe che va graziato, senza di lui Israele non esisterebbe" - Tuttoggi.info
Trump: "Netanyahu è eroe che va graziato, senza di lui Israele non esisterebbe"

Trump: "Netanyahu è eroe che va graziato, senza di lui Israele non esisterebbe"

Lun, 29/12/2025 - 20:03

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è ”un ottimo premier”, un vero e proprio ”eroe di guerra” al quale dovrebbe essere concessa ”la grazia nel suo processo penale”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, ricevendo il premier israeliano a Mar-a-Lago e affermando che Israele “non esisterebbe” senza Netanyahu. 

A una domanda sulla seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco per Gaza, Trump ha risposto che ”bisogna disarmare Hamas”. ”La situazione di Gaza è molto difficile”, ma ”la ricostruzione inizierà presto”, ha aggiunto accanto al premier israeliano.  

