ROMA (ITALPRESS) – “Di fronte alla violenza vista in Pennsylvania, servono parole chiare. I silenzi, le mezze giustificazioni, le minimizzazioni e le demonizzazioni non sono giustificabili e creano l’humus culturale che produce atti come quello a cui il mondo ha appena assistito”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in merito all’attentato a Donald Trump.

(ITALPRESS).