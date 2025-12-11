Trump lancia la 'Gold Card': un milione di dollari per il visto in tempi record - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Ritrae il presidente americano e la sua firma, la Statua della Libertà, la bandiera Usa ed è color oro. Si presenta così la ‘Trump Gold Card’ che il presidente degli Stati Uniti ha presentato durante una tavola rotonda alla Casa Bianca. Il costo è pari a un milione di dollari, dopo aver versato un primo contributo di 15mila dollari al Dipartimento di sicurezza, e quello che si ottiene, acquistandola, è di accelerare la richiesta di visto all’interno di un nuovo percorso di immigrazione. In arrivo anche una ‘Trump Platinum Card’ che permetterà di trascorrere fino a 270 giorni negli Stati Uniti senza l’imposizione di tasse su redditi non Usa.

La card arriva mentre Washington intensifica la sua repressione dell’immigrazione, tra cui l’aumento delle tasse sui visti di lavoro e la deportazione di migranti privi di documenti.

“E’ con grande entusiasmo, per me e per il Paese, che abbiamo appena lanciato la ‘Trump Gold Card'”, ha dichiarato il presidente americano ai giornalisti parlando di un visto che è ”simile a una ‘Green Card’, ma più potente e solida’, riservata a ‘persone di grande valore’. In contemporanea è stato attivato il sito web per i visti, trumpcard.gov, che include un link alla domanda ufficiale, promettendo “la residenza negli Stati Uniti in tempi record”. Sul sito si legge che ‘con un versamento di 15mila dollari al Dipartimento di Sicurezza e poi un contributo di un milione di dollari si ottiene la residenza negli Stati Uniti in tempi record con la Trump Gold Card”.

Secondo il Segretario al Commercio Howard Lutnick già 10mila persone sono in lista d’attesa per riceverla e molte altre arriveranno. Il nuovo percorso, ha detto, porterà negli Stati Uniti molte persone che potranno giovare all’economia americana.

Una volta presentata la domanda, la procedura per ottenere il visto richiederà “settimane” e includerà un colloquio, secondo il sito. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi al Dipartimento di Stato “a seconda del candidato”, precisa. “Il richiedente dovrà sostenere un colloquio per il visto e presentare tempestivamente eventuali documenti aggiuntivi”, si legge sul sito web.

Ma c’è di più. Sul sito viene infatti anticipato anche l’imminente arrivo della ‘Trump Platinum Card’ e i cittadini stranieri vengono invitati ad aggiungere i propri nomi a una lista d’attesa. Il costo, questa volta, è di 5 milioni di dollari. Una volta pagati, secondo l’Amministrazione Usa i richiedenti idonei potranno “trascorrere fino a 270 giorni negli Stati Uniti senza essere soggetti alle imposte sui redditi non statunitensi”.

Sul sito si legge che “i cittadini stranieri possono iscriversi ora e garantirsi un posto in lista d’attesa per la Trump Platinum Card. Una volta lanciata, e dopo aver ricevuto un contributo di 5 milioni di dollari, avranno la possibilità di trascorrere fino a 270 giorni negli Stati Uniti senza essere soggetti alle imposte statunitensi sui redditi non statunitensi”.