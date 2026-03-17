Trump, la Nato dice no a piano per Hormuz? Rudy Giuliani: "Arrabbiato con l'Italia" - Tuttoggi.info

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Trump, la Nato dice no a piano per Hormuz? Rudy Giuliani: “Arrabbiato con l’Italia”

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Trump, la Nato dice no a piano per Hormuz? Rudy Giuliani: “Arrabbiato con l’Italia”

Mar, 17/03/2026 - 22:02

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(Adnkronos) –
“Sono arrabbiato con l’Italia”. Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e da tempo vicino a Donald Trump, con un tweet critica i paesi europei membri della Nato che non hanno raccolto l’appello del presidente degli Stati Uniti per formare una coalizione internazionale destinata a liberare lo Stretto di Hormuz. Trump, oggi 17 marzo, ha reso noto che “tutti gli alleati della Nato hanno detto no”. Il presidente ha stigmatizzato l’atteggiamento dei partner europei: “Non abbiamo bisogno dell’aiuto di nessuno”. Trump, in particolare, ha puntato il dito contro il Regno Unito e contro il premier britannico Keir Starmer. 

Giuliani, su X, torna sull’argomento. “Il presidente Ronald Reagan disse una volta che, come gli esseri umani, le nazioni hanno pochissimi amici veramente leali e annoverava Israele tra i migliori. Oggi sarebbe scioccato dal Regno Unito, ma non dalla Francia. Io sono scioccato, arrabbiato e imbarazzato per l’Italia. Israele, da solo, li supera tutti”, scrive l’ex sindaco di New York. 

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