 Trump: "La capo staff della Casa Bianca Susie Wiles ha un cancro allo stadio iniziale" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Trump: “La capo staff della Casa Bianca Susie Wiles ha un cancro allo stadio iniziale”

tecnical

Trump: “La capo staff della Casa Bianca Susie Wiles ha un cancro allo stadio iniziale”

Lun, 16/03/2026 - 18:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Susie Wiles, capo dello staff della Casa Bianca, ha un cancro al seno “allo stadio iniziale”. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth Social. 

“Susie Wiles è un’incredibile capo di gabinetto, una persona fantastica e una delle persone più forti che conosca, ma purtroppo le è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale e ha deciso di affrontare questa sfida immediatamente, senza aspettare”, ha dichiarato Trump, precisando che durante il periodo di cure “trascorrerà praticamente tutto il suo tempo alla Casa Bianca, cosa che mi rende, come presidente, molto felice”. 

“Susie, tra le mie consigliere più strette e importanti, è tenace e molto impegnata al servizio del popolo americano. Presto starà meglio di prima – ha aggiunto -. Melania ed io siamo con lei in ogni modo e non vediamo l’ora di lavorare con Susie sulle tante iniziative grandi e meravigliose che si stanno realizzando a beneficio del nostro Paese”. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!