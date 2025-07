Trump, il 'tranello' a Powell e il duello in diretta tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Donald Trump contro Jerome Powell, il presidente degli Stati Uniti attacca ancora il numero 1 della Federal Reserve. Stavolta Trump non critica Powell (solo) per i tassi di interesse che non scendono ma punta il dito contro l’aumento dei costi della ristrutturazione del quartier generale della Fed: da 2,7 miliardi di dollari, secondo il presidente, si arriva a 3,1 miliardi di dollari. Trump, durante una visita al sito in compagnia di Powell, tira fuori la ‘carta a sorpresa’ che dimostrerebbe la sua tesi. Powell è a dir poco spiazzato: “Non ne so niente”, dice prima di leggere il documento. “E’ un edificio costruito 5 anni fa”, afferma il numero 1 della Fed. “E’ un edificio in costruzione”, la posizione di Trump. Al presidente degli Stati Uniti arriva una domanda-assist da un cronista: “Da imprenditore edile, cosa farebbe al responsabile del progetto che supera i costi previsti?”. “In generale, lo licenzierei”, la stilettata di Trump.

Il presidente continua il tour e, senza Powell accanto, ridimensiona il caso relativo ai costi dei lavori torna a parlare dei tassi di interesse. “Non c’è pressione” su Powell per i costi deli lavori. “Credo che farà la cosa giusta, tutti sanno quale sarebbe. Anche le persone che puntavano su tassi più alti ora li vogliono vedere scendere. Credo che Powell farà la cosa giusta: il paese sta andando alla grande, possiamo fare ancora meglio se i tassi scendono”