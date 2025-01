(Adnkronos) – Donald Trump arriva al Campidoglio per la cerimonia di insediamento come 47esimo presidente degli Stati Uniti. All’arrivo, Trump saluta la moglie Melania con un bacio sulla guancia. Anzi, no. Il ‘var’ evidenzia che non c’è contatto tra marito e moglie.

Le immagini, ovviamente, rimbalzano immediatamente sui social e il ‘non bacio’ diventa il primo momento curioso della giornata.