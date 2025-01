Trump, giuramento indoor: "Fa freddo, cerimonia nel Campidoglio" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Donald Trump annuncia che lunedì 20 gennaio giurerà all'interno del Campidoglio e non, come vuole la tradizione, sulla scalinata esterna. Il programma della giornata dell'insediamento del nuovo presidente cambia a causa "dell'ondata artica che sta colpendo il Paese. "Non voglio vedere persone che stanno male o rimangono ferite, sono condizioni meteorologiche pericolose per le decine di migliaia di forze dell'ordine, di squadre di primo soccorso, e persino i cavalli, e le centinaia di migliaia di sostenitori che saranno fuori per molte ore il 20 gennaio", scrive Trump su Truth Social, spiegando di aver ordinato che la cerimonia di svolga "nella Rotonda del Campidoglio, come fece Ronald Reagan sempre a causa del grande freddo".

"E' mio dovere proteggere il popolo di questo Paese ma ancora prima di iniziare, devo pensare all'inaugurazione, le previsioni del tempo per Washington, con il fattore del vento, potranno far registrare temperature ai minimi storici", scrive ancora il tycoon giustificando le ragioni del trasferimento della cerimonia all'interno del Campidoglio dove ci saranno "i vari dignitari e ospiti" da lui invitati.

"Sarà una bella esperienza per tutti, soprattutto per il pubblico televisivo", spiegando che anche i suoi sostenitori invece di radunarsi nel mall potranno seguire la cerimonia del giuramento al chiuso nella Capital One Arena, la stessa dove domenica sera ci sarà un mega rally per il ritorno del tycoon alla Casa Bianca. Ed annuncia che una volta conclusa la cerimonia di giuramento "incontrerà la folla dei sostenitori" nell'arena.