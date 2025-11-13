 Trump firma la legge, finisce lo shutdown più lungo della storia - Tuttoggi.info
Trump firma la legge, finisce lo shutdown più lungo della storia

Gio, 13/11/2025 - 08:03

(Adnkronos) – Dopo il voto favorevole della Camera dei Rappresentanti sul pacchetto già approvato dal Senato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la legge che pone fine al più lungo shutdown mai sperimentato dagli Stati Uniti: 43 giorni. “Oggi stiamo inviando un chiaro messaggio, che non cederemo mai al ricatto”, ha detto Trump alludendo ai suoi avversari democratici, prima di firmare il testo tra gli applausi dei funzionari eletti repubblicani riuniti intorno a lui nello Studio Ovale. 

“Questo non è il modo di governare un Paese. Spero che siamo tutti d’accordo sul fatto che il governo non dovrebbe mai più essere chiuso”, ha detto Trump in una trasmissione in diretta. E ha promesso di approvare una legge per porre fine alla possibilità dei politici di ricorrere all’ostruzionismo e ha detto che il governo federale “riprenderà ora le normali operazioni”. 

Trump ha dunque reiterato le sue accuse nei confronti del Partito democratico, attribuendo loro l’aver inflitto “enormi danni” al Paese, con la cancellazione di 20.000 voli, la privazione degli “stipendi” a “più di un milione di dipendenti governativi” e lasciando “milioni e milioni di americani in difficoltà” privi di sussidi alimentari. 

Il presidente Usa ha avvertito che l’impatto complessivo del blocco non sarà immediatamente determinabile. “L’effetto totale dei danni causati dalle loro azioni richiederà settimane e probabilmente mesi per essere calcolato accuratamente, compresi i gravi danni che hanno arrecato alla nostra economia, alle persone e alle famiglie”, ha aggiunto. Il blocco, protrattosi per diverse settimane, ha compromesso servizi critici e sottoposto a stress le agenzie governative su scala nazionale. 

