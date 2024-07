Trump ferito in attentato: "Non mi arrenderò mai" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Non mi arrenderò mai". E' il messaggio che Donald Trump invia dopo l'attentato in cui è rimasto ferito. L'ex presidente è stato colpito ad un orecchio da un cecchino durante il comizio a Butler, in Pennsylvania. Trump è stato visitato e curato in ospedale. "Questo è un messaggio da Donald Trump: non mi arrenderò mai", le poche parole affidate a una mail.

"Sono stato colpito da un proiettile che mi ha trafitto la parte superiore dell'orecchio destro", ha detto Trump in un post sul social Truth. "Voglio ringraziare i servizi segreti degli Stati Uniti e tutte le forze dell'ordine per la loro rapida risposta alla sparatoria appena avvenuta a Butler, Pennsylvania. Soprattutto, voglio porgere le mie condoglianze alla famiglia della persona uccisa al raduno e anche alla famiglia di un'altra persona gravemente ferita. È incredibile che un atto del genere possa verificarsi nel nostro Paese", ha aggiunto l'ex presidente.

"Al momento non si sa nulla del tiratore, che ora è morto. Sono stato colpito da un proiettile alla parte superiore dell'orecchio destro. Ho capito subito che qualcosa non andava, perché ho sentito un sibilo, degli spari e ho sentito subito il proiettile che mi squarciava la pelle. Ho sanguinato in modo abbondante, ho capito cosa stesse succedendo".