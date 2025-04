Trump fa gli auguri di Pasqua e attacca ancora Biden: "Presidente peggiore" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha fatto i suoi auguri di Pasqua ai cittadini, senza risparmiare – in un post su Truth Social – attacchi ai suoi nemici, incluso l’ex presidente Joe Biden e “la persona che ha gestito e manipolato la sua penna automatica (forse il nostro vero presidente!)”. Il tycoon ha accusato ancora una volta “Sleepy” Biden di aver “deliberatamente permesso a milioni di criminali di entrare nel Paese senza controlli e verifiche, attraverso una politica di apertura delle frontiere che passerà alla storia come l’atto più calamitoso mai perpetrato contro l’America”. Nessun dubbio per Trump: Biden “è stato di gran lunga il peggiore e più incompetente presidente”.

“Buona Pasqua a tutti, compresi i pazzi della sinistra radicale che stanno lottando e tramando così duramente per riportare nel nostro Paese assassini, signori della droga, prigionieri pericolosi, pazzi mentali e i ben noti membri della banda MS-13 e picchiatori di mogli – ha iniziato Trump – Buona Pasqua anche ai giudici e alle forze dell’ordine deboli e inefficienti che permettono che questo sinistro attacco alla nostra nazione continui, un attacco così violento che non sarà mai dimenticato!”.

Auguri “con grande amore, sincerità e affetto” di una felice Pasqua dal tycoon, anche a “tutte le persone che hanno imbrogliato nelle elezioni presidenziali del 2020 per far eleggere” Biden, definito ancora un'”idiota altamente distruttivo”.