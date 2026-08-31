Trump esclude l’uso di armi nucleari contro l’Iran “Non c’è motivo di farlo” - Tuttoggi.info

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Trump esclude l’uso di armi nucleari contro l’Iran “Non c’è motivo di farlo”

ItalPress

Trump esclude l’uso di armi nucleari contro l’Iran “Non c’è motivo di farlo”

Mar, 01/09/2026 - 01:02

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ROMA (ITALPRESS) – “L’Iran non può avere l’arma nucleare”. Lo ha ribadito il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, tornando a dire che Teheran è un Paese fallito. “Ha un’inflazione al 350% e non paga i suoi soldati, questo non vuol dire che li prenderemo a schiaffi ma vedremo cosa succede”, ha aggiunto.
Poi, ha escluso l’uso di armi nucleari contro il Paese. “Che domanda stupida. Non c’è motivo di farlo. Sono stati sconfitti militarmente. Quindi no: li sconfiggo, e dovrei usare un’arma nucleare?”, ha dichiarato rispondendo a un giornalista che gli chiedeva della possibilità di utilizzare armi nucleari contro l’Iran.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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