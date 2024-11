Trump eletto presidente, arriva anche il messaggio di De Laurentiis - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - A congratularsi con Donald Trump, eletto 47esimo presidente degli Stati Uniti, sono stati esponenti politici ma non solo. Reazioni di ogni tipo sono arrivate anche dal mondo dello spettacolo e da quello dello sport, con la notizia che ha avuto, inevitabilmente, eco anche in Italia. L'ultimo a fare gli auguri a Trump è stato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che gli ha voluto dedicare un tweet, in inglese, sul suo profilo ufficiale.

"Il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis desidera congratularsi con Donald Trump per la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti d'America", ha scritto De Laurentiis, con il messaggio che è diventato subito virale sui social.