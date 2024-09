Trump e il tentato omicidio, rispunta video con battuta di Harris - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Kamala Harris in passato ha scherzato sull'omicidio di Donald Trump? L'ex presidente ha rischiato di subire il secondo attentato in due mesi. L'Fbi indaga per tentato omicidio dopo il fermo di un uomo, appostato con un Ak-47 nei pressi del club dove l'ex presidente stava giocando a golf. L'episodio infiamma il dibattito in Usa e accende i social, dove torna alla ribalta una apparizione televisiva della vicepresidente Kamala Harris, candidata democratica contro Trump nelle elezioni del 5 novembre.

Torna alla ribalta una apparizione televisiva di Harris a The Ellen Degeneres Show nell'aprile 2018. La conduttrice, nella circostanza, poneva una serie di domande curiose all'ospite. In particolare, si parla di 'cotte' per le celebrità: "Se ti trovassi chiusa in ascensore con il presidente Trump, Mike Pence e Jeff Sessions, a chi toccherebbe?". Quindi, la risposta: "Qualcuno di noi deve uscire vivo?", seguita dalla fragorosa e celeberrima risata dell'attuale vicepresidente.

Già all'epoca, 6 anni fa, la risposta ironica di Harris finì sotto i riflettori di commentatori vicini all'ala conservatrice del partito repubblicano e particolarmente legati a Trump.

La vicenda fu oggetto anche di un'analisi del Newsweek, che chiuse la questione con l''assoluzione' per Harris: solo una battuta, senza nessun riferimento esplicito ad atti violenti contro Trump. Oggi, con un fatto di cronaca a monopolizzare l'attenzione, il segmento televisivo torna alla ribalta e diventa materia da campagna elettorale su X come già accaduto, tra l'altro, nel 2020.