Trump e il confronto tv: "Non sottovaluto Biden, persona degna con cui discutere" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – ”Non voglio sottovalutarlo”, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sarà ”una persona degna con cui discutere”. Lo ha dichiarato l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in visita del primo dibattito in tv con Biden che andrà in onda il prossimo 27 giugno sulla Cnn. Nel duello televisivo Trump avrà l’ultima parola, come è stato stabilito ieri. Un cambio di approccio, quello dimostrato da Trump nel podcast ‘All In’, dopo aver passato mesi a descrivere Biden come un leader debole e mentalmente non adatto a ricoprire il suo ruolo.

“Tutto quello che posso dire è questo, l’ho visto con Paul Ryan, e ha distrutto Paul Ryan. Paul Ryan beveva acqua a destra e sinistra” e Biden ”ha battuto Paul Ryan. Quindi, non lo sto sottovalutando. Non lo sottovaluto. E’ così”, ha detto Trump facendo riferimento al dibattito di Biden sulla vicepresidenza contro l’ex presidente della Camera Paul Ryan nel 2012.