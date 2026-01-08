 Trump: "Diddy mi ha chiesto la grazia, non l'avrà" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Trump: “Diddy mi ha chiesto la grazia, non l’avrà”

tecnical

Trump: “Diddy mi ha chiesto la grazia, non l’avrà”

Gio, 08/01/2026 - 23:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
Sean ‘Diddy’ Combs ha chiesto la grazia a Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti dice no. Il 55enne produttore e rapper sta scontando una condanna 4 anni e 2 mesi per trasporto di persone a fini di prostituzione. Trump, in un’intervista al New York Times, spiega di aver ricevuto una lettera da Combs con la richiesta di grazia. “Me l’ha chiesta con una lettera. Volete vederla?”, le parole ai giornalisti del quotidiano. 

La risposta a Diddy? No. Trump e Combs si conoscono da molti anni. Il rapporto è cambiato quando il produttore ha criticato il presidente nel corso del primo mandato. “Ero suo amico, andavo molto d’accordo con lui e mi considerava una brava persona”, ha dichiarato Trump all’emittente Newsmax lo scorso anno, aggiungendo: “Non lo conoscevo a fondo. Quando mi sono candidato, si è rivelato molto ostile”. 

Trump al New York Times chiarisce che, in generale, non ha intenzione di garantire la grazia a nessuna personalità di alto profilo. Non se ne parla per Nicolas Maduro, il presidente del Venezuela catturato il 3 gennaio a Caracas: “No, non vedo” la possibilità. No anche al provvedimento per Robert Menendez, ex senatore del New Jersey che metteva a disposizione il proprio potere per gioielli, denaro e auto di lusso. Stessa risposta per Sam Bankman-Fried, ex mago delle crypto che è in carcere dal 2023 per aver sottratto miliardi agli investitori. Trump apparentemente non chiude la porta alla grazia per Derek Chauvin, l’ex poliziotto di Minneapolis condannato per la morte di George Floyd: “Non mi è stata chiesta”. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!