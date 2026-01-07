Trump dà consigli alla NFL: "Ingaggiate subito coach Harbaugh" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Ingaggiate John Harbaugh, in fretta!”. Donald Trump piomba nel mercato della National Football League e regala consigli, per la verità nemmeno troppo originali. Il presidente degli Stati Uniti, come tutti appassionati di football, è rimasto sorpreso dal licenziamento di John Harbaugh: i Baltimore Ravens hanno esonerato il coach dopo la mancata qualificazione ai playoff, determinata dalla sconfitta contro i Pittsburgh Steelers nell’ultima giornata di regular season. I Ravens hanno perso il match decisivo per un field goal sbagliato allo scadere.

Harbaugh lascia la franchigia del Maryland, con cui ha vinto un Super Bowl, dopo 18 stagioni. Il coach non rimarrà disoccupato a lungo: dopo l’annuncio dei Ravens, l’agente dell’allenatore ha ricevuto chiamate da almeno 7 squadre. “Ingaggiatelo subito”, scrive Trump su Truth. John Harbaugh “e suo fratello” Jim, coach dei Los Angeles Chargers, “sono vincenti assoluti”.