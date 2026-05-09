Trump "Conflitto tra Russia e Ucraina il peggiore dalla Seconda guerra mondiale" - Tuttoggi.info

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Trump “Conflitto tra Russia e Ucraina il peggiore dalla Seconda guerra mondiale”

ItalPress

Trump “Conflitto tra Russia e Ucraina il peggiore dalla Seconda guerra mondiale”

Sab, 09/05/2026 - 09:02

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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sarà fantastico, mi piacerebbe vedere una fine del conflitto tra Russia e Ucraina. È il peggior conflitto dalla Seconda guerra mondiale in termini di vite umane, 45 mila giovani soldati ogni mese, è pazzesco, quindi un cessate il fuoco è molto apprezzato”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, soffermandosi in apertura sulla guerra in Ucraina e sull’urgenza di arrivare a una de-escalation e a una tregua.
xp6/col3/mca1

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