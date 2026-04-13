Trump attacca Papa Leone “Debole su criminalità e pessimo in politica estera” - Tuttoggi.info

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Trump attacca Papa Leone “Debole su criminalità e pessimo in politica estera”

ItalPress

Trump attacca Papa Leone “Debole su criminalità e pessimo in politica estera”

Lun, 13/04/2026 - 09:18

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MILANO (ITALPRESS) – Papa Leone “è debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera. Parla della paura nei confronti dell’amministrazione Trump, ma non menziona la paura che la chiesa cattolica – e tutte le altre organizzazioni cristiane – hanno provato durante il Covid, quando venivano arrestati sacerdoti, ministri di culto e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose. Preferisco di gran lunga suo fratello Louis perchè è totalmente Maga. Lui ha capito tutto. Non voglio un Papa che ritenga accettabile che l’Iran possieda l’arma nucleare”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump sul suo profilo social Truth, attaccando il Santo Padre.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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