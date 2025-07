Trump arresta Obama... con l'IA: "Nessuno è al di sopra della legge" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Donald Trump è tornato a “divertirsi” con l’intelligenza artificiale, e ha pubblicato oggi, lunedì 21 luglio, sul suo social ‘Truth’ un video che mostra l’ex presidente Barack Obama mentre viene arrestato dall’Fbi. Nel filmato, Obama viene ammanettato nello Studio Ovale e poi rinchiuso in una cella, con addosso una tuta arancione da detenuto. Il montaggio è accompagnato dalla canzone Ymca dei Village People. Il video si apre con dichiarazioni di esponenti democratici – tra cui Obama, Joe Biden e Nancy Pelosi – che affermano: “Nessuno è al di sopra della legge”.

Il post arriva due giorni dopo che Tulsi Gabbard, direttrice dell’intelligence nazionale nominata da Trump, ha accusato l’amministrazione Obama di aver “fabbricato e politicizzato” prove sull’interferenza russa nelle elezioni del 2016, con l’obiettivo – secondo Gabbard – di “sovvertire la presidenza Trump”. In un rapporto reso pubblico venerdì scorso, Gabbard ha annunciato di voler trasmettere il dossier al Dipartimento di Giustizia per una possibile incriminazione di Obama e di alcuni suoi ex collaboratori, tra cui James Comey e John Brennan.

“Si tratta di un complotto per minare la volontà degli americani e attuare un colpo di Stato contro un presidente regolarmente eletto”, ha detto Gabbard a Fox News, promettendo nuove rivelazioni nei prossimi giorni. L’uscita del video da parte di Trump sembra rimarcare questa linea, e arriva mentre il presidente repubblicano cerca di contenere le critiche ricevute dal suo stesso elettorato sulla gestione del caso Epstein.

I democratici hanno respinto il rapporto di Gabbard come infondato e strumentale. “Non c’è un solo giudice che prenderebbe sul serio queste accuse – ha commentato il deputato Jim Himes, capogruppo democratico della commissione Intelligence alla Camera – Questo è un tentativo di riscrivere la storia e distrarre da altre questioni più scomode per il presidente”.