Trump, ancora Springfield: "La gente lì ha paura" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Faremo la più grande deportazione di immigrati illegali. Cominceremo da Springfield e Aurora, in Ohio". Donald Trump torna a parlare di immigrati e di Springfield, la cittadina dell'Ohio in cui - secondo l'ex presidente - persone entrate illegalmente nel paese avrebbero mangiato animali domestici degli abitanti. "La gente dell'Ohio ha paura", dice Trump in una conferenza a Rancho Palos Verdes, in California.

Stavolta, il candidato repubblicano alle elezioni del 5 novembre non fa riferimento agli animali domestici. "La vera minaccia è quello che sta succedendo al confine. Ci sono migliaia di persone uccise da immigrati illegali che entrano. Arrivano in carovane di 10-20mila persone e tantissime donne muoiono mentre provano ad arrivare in questo paese. Quando riescono a entrare, finiscono per diventare schiave sessuali: questi sono i veri problemi", dice.