Truffatore seriale raggira 52 persone per oltre 40.000 euro: arrestato - Tuttoggi

L'uomo, 44enne residente a Bastia Umbra, avrebbe prima pubblicizzato un evento per Capodanno e poi un autocaravan per le vacanze, per poi sparire una volta incassati i soldi. Le indagini condotte dal commissariato di Assisi

Avrebbe truffato 52 persone “spillando” loro complessivamente circa 40.000 euro un vero e proprio truffatore seriale, quarantaquattrenne cittadino italiano residente a Bastia Umbra, arrestato dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi con l’accusa di truffa aggravata e ora ‘condannato’ ai domiciliari con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria e senza poter comunicare con persone non conviventi, tutte misure emesse dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Perugia.

Le indagini degli agenti del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca sono iniziate in seguito di alcune denunce presentate da diversi utenti della rete che, attirati da un annuncio relativo al noleggio di un autocaravan per le vacanze estive. Le vittime avevano effettuato dei bonifici per centinaia di euro ma dopo il pagamento, vista la mancata consegna del veicolo, i truffati avevano chiesto dapprima delle spiegazioni e, successivamente, la restituzione del denaro. L’uomo però, dopo aver motivato l’inadempimento giustificandosi con presunti danneggiamenti o sinistri occorsi all’autocaravan, ha fatto perdere le sue tracce dandosi alla “macchia”.



Gli accertamenti condotti dalla polizia hanno consentito di appurare che il 44enne, con la medesima “tecnica”, aveva già raggirato altre persone che, questa volta, attirate dalla pubblicità relativa a un evento che si sarebbe dovuto svolgere a Capodanno e che avrebbe coinvolto gli appassionati di camper, avevano effettuato dei pagamenti. Le vittime solo in un secondo momento avevano appreso che l’evento era stato annullato a causa della pandemia ed anche in questo caso le richieste di rimborso erano rimaste inevase attesa l’irreperibilità dell’uomo.