 Truffa sui sussidi agricoli dell'Unione Europea in Sicilia, 11 misure cautelari - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Truffa sui sussidi agricoli dell’Unione Europea in Sicilia, 11 misure cautelari

ItalPress

Truffa sui sussidi agricoli dell’Unione Europea in Sicilia, 11 misure cautelari

Gio, 22/10/2026 - 11:03

Condividi su:


LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Maxi operazione della Procura europea (EPPO) e dei Carabinieri della Tutela Agroalimentare contro una presunta truffa sui sussidi agricoli dell’Unione Europea in Sicilia. I militari hanno eseguito 10 misure cautelari nelle province di Messina, Enna e Caltanissetta, portando 6 persone in arresto su ordine del Gip di Enna. L’indagine ha svelato l’esistenza di due gruppi criminali che presentavano pratiche d’aiuto ingannevoli per conto di decine di agricoltori locali. La rete si serviva di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) abusivo e utilizzava terreni dell’ISMEA per ottenere i contributi comunitari, senza però pagarne i canoni dovuti. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione per delinquere, truffa aggravata per l’ottenimento di fondi pubblici ed esercizio abusivo di funzioni pubbliche. Contestualmente agli arresti, la magistratura ha disposto il sequestro di beni per un valore totale di 900 mila euro.

pc/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!