Truffa sui crediti covid a Napoli, maxi sequestro di oltre 130 milioni - Tuttoggi.info

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Truffa sui crediti covid a Napoli, maxi sequestro di oltre 130 milioni

ItalPress

Truffa sui crediti covid a Napoli, maxi sequestro di oltre 130 milioni

Gio, 17/09/2026 - 14:04

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NAPOLI (ITALPRESS) – Fatture false e società “fantasma” per intascare oltre 130 milioni di euro di aiuti di Stato legati alla pandemia. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Nola. La truffa è partita dal controllo fiscale a un’azienda di materiali edili di Somma Vesuviana. Scavando tra i conti, i finanzieri hanno scoperto una rete di società cartiere (due a Napoli e una a Latina) prive di dipendenti e sedi operative, create unicamente per emettere fatture per operazioni mai avvenute.

pc/mca2
(Fonte video: Guardia di Finanza)

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