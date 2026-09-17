Truffa sui crediti covid a Napoli, maxi sequestro di oltre 130 milioni - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – Fatture false e società “fantasma” per intascare oltre 130 milioni di euro di aiuti di Stato legati alla pandemia. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Nola. La truffa è partita dal controllo fiscale a un’azienda di materiali edili di Somma Vesuviana. Scavando tra i conti, i finanzieri hanno scoperto una rete di società cartiere (due a Napoli e una a Latina) prive di dipendenti e sedi operative, create unicamente per emettere fatture per operazioni mai avvenute.

pc/mca2

(Fonte video: Guardia di Finanza)