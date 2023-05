Maxi-truffa sui crediti di imposta dei bonus edilizi. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino un’azienda del settore edile che attraverso false fatturazioni per lavori di ristrutturazione mai eseguiti avrebbe frodato le casse dello Stato per oltre 10 milioni di euro. Sono stati sequestrati beni per circa 9 milioni.

