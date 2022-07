Misure cautelari per 14 imprenditori e commercialisti italiani facenti parte, a vario titolo, di un’associazione per delinquere dedita a frodi plurime, false fatturazioni, riciclaggio e usura. L’indagine, nei confronti di 115 indagati complessivi, ha accertato come mediante 25 società appositamente costituite si truffava il Gestore dei Servizi Energetico.

