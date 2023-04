Truffe online, vittime due cittadini di Spello

Con un link avevano ottenuto accesso alla carta, dalla quale avevano sottratto denaro

Le truffe online non vanno in vacanza. I carabinieri della Stazione di Spello infatti, al termine delle indagini avviate dalle querele formalizzate dalle vittime, hanno individuato gli autori di due distinte truffe avvenute in rete in danno di due cittadini di Spello.

La truffa dello specchio

Nel primo caso è stata identificata una donna italiana, residente fuori regione, che simulando interesse per l’acquisto di uno specchio messo in vendita su una piattaforma di commercio elettronico, induceva la vittima in errore, facendosi accreditare 529 euro sulla propria carta prepagata.