Truffa e aggredisce coppia anziani a Novara e fugge in treno, arrestato - Tuttoggi.info

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Truffa e aggredisce coppia anziani a Novara e fugge in treno, arrestato

ItalPress

Truffa e aggredisce coppia anziani a Novara e fugge in treno, arrestato

Dom, 04/10/2026 - 14:02

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ROMA (ITALPRESS) – La polizia ha bloccato e arrestato un uomo armato, fuggito in treno da Novara, che aveva estorto con violenza preziosi e altri beni a una coppia di anziani.
mgg/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

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